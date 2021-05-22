اليسير: أمريكا متخوفه من روسيا والتمدد التركي ومحاولة أردوغان لتغيير خارطة النفوذ في المنطقة

ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن الولايات المتحدة تبدي اهتمامًا كبيرًا لليبيا، مندفعة من تخوفات لديها في أن تجد روسيا موقعًا في ليبيا فضلا عن ماوصفه بـ”التمدد” التركي ومحاولة أردوغان لتغيير خارطة النفوذ في المنطقة.

اليسير أوضح في تصريح لصحيفة”العين الإخبارية” أن الولايات المتحدة تريد أن تحافظ على نفوذها في المنطقة بأقل التكاليف الممكنة.

وأشار إلى أنه من الصعب أن نتوقع أن تكون الولايات المتحدة جادة 100% في التهديدات التي توجهها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية