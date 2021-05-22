المتحدث الإعلامي باسم الوفد الحكومي التونسي: هذه أهداف زيارتنا إلى ليبيا

قال علي زريعة المتحدث الإعلامي باسم الوفد الحكومي التونسي الذي يؤدي حاليا زيارة لطرابس إنه يتطلع أن تعطي هذه الزيارة دفعا للعلاقات مع ليبيا.

وأضاف في تصريح خاص لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية في طرابلس اليوم السبت أن هذا الزيارة من شأنها أيضا إنشاء رابط اقتصادي ومالي جديد يسمح بالوصول بعلاقات البلدين لمستوى الشراكة الذي يلبي تطلعات البلدين

وأكد زريعة أن الحكومة التونسية اليوم تمر في مرحلة حرجة اقتصاديا، وهي تسعى من وراء هذه الزيارة لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وانشاء برامج حديثة مشتركة في عالم الرقمنة وكذلك المجالات الحيوية التي تخدم البلدين.

و كشف زريعة أن ليبيا الأن هي محط أنظار العالم كله للدخول معها في عملية البناء من خلال مشاريع تخدم الأطراف جميعها.

كما نوه زريعة بأن ليبيا بلد جار وصديق تربطه معها علاقات أخوة ومصهارة، معتبرا أن العمل المشترك سيفيد البلدين في كل المجالات.