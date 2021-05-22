وصول تجهيزات طبية للمرافق الصحية بمدينة الكفرة

أعلنت وزارة الصحة وصول تجهيزات طبية إلى المرافق الصحية بمدينة الكفرة بالجنوب الشرقي من البلاد

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة تسلم مستشفى الشهيد عطية الكاسح جهاز الأشعة المقطعية الحديث 128 Slice.مضيفة أنه بدأ العمل على تجهيز عيادة شهداء بوشوق المجمعة مرجحة افتتاحها في منتصف شهر يونيو القادم مبينة أنه تم تزويد مركز الكفرة للنساء والولادة بمصنع للأكسجين وعدد 50 أسطوانة أكسجين كما تم المباشرة في الإجراءات الإدارية لرفع مجمع عيادات ليبيا بالفرع البلدي الشورى إلى مستشفى قروي وتوفير مختبر متكامل لمركز طب المناطق الحارة بالكفرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى الشروع في الإتصالات المباشرة مع الشركة التونسية المنفذة لمشروع مستشفى الكفرة المركزي لاستكمال المشروع.