القنصلية التونسية في طرابلس تعلق بشأن وفاة تونسيين في ليبيا وتعطل إجراءات ترحيلهما

علقت القنصلية التونسية في طرابلس على ما تم تداوله ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة مواطنين تونسيين اثنين، يدعيان العياشي بن العيفة الزيناوي، ووليد بن محمد المقراني بليبيا، وما تم تداوله حول تعطّل إجراءات ترحيلهما إلى تونس.

القنصلية أصدرت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها، قالت فيه إنه على إثر تلقي مصالحها إشعارًا بخصوص الأمر بتاريخ 19 مايو الحالي، بادرت بالتحرك من أجل القيام بالإجراءات الروتينية اللازمة لإتمام عملية ترحيل الجثمانين، إلّا أنه وعند التحول إلى المستشفى حيث أودعا، تبيّن أنهما مجهولا الهوية ولا يتوفران على أية وثائق إثبات هوية رسمية (جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية أو بطاقة ترسيم قنصلي)، ولا حتى نسخ منها، مما حال دون التمكن من إتمام أي إجراء، سواء في التعامل مع المستشفى أو النيابة العمومية أو غيرهما من السلطات الليبية ذات الصّلة.

وشددت على أن البعثة قامت ولا تزال تقوم بمساعٍ حثيثة من أجل الحصول على وثائق إثبات هويتيْ المتوفيين، سواء من خلال ربط الاتصال مع عائلتيْهما في تونس أو بالتنسيق مع المصالح التونسية المختصة أو من خلال التواصل مع عدد من أفراد الجالية أو الليبيين في الأماكن التي تعوّدا على التواجد فيها.

ووفق التوضيح، أوفدت البعثة مبعوثين عنها إلى عدد من مناطق العاصمة طرابلس للتحري، حول ما إذا كان لأحد علم بمكان تواجد وثائقهما الشخصية.

وإزاء تعذّر الحصول على وثائق الهوية الضرورية للتمكن من ترحيل الجثمانيْن إلى حد اللحظة، التمست القنصلية العامة من كل من بإمكانه المساعدة على الوصول إلى هذه الوثائق التواصل مع مصالحها عبر عنوان البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر صفحتها على فيس بوك أو مباشرة بمقرها بمنطقة النوفليين بطرابلس.