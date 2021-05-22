مسؤول بارز في مفوضية الانتخابات: هناك أطراف في الداخل والخارج تحاول تعطيل إنتخابات ديسمبر

ليبيا – أقر مسؤول بارز في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمعضلات عدة تهدد بعدم الالتزام بموعد 24 ديسمبر الذي حددته الأمم المتحدة لإجراء الاستحقاقين التشريعي والرئاسي.

المسؤول أشار في تصريح لصحيفة “النهار العربي” اللبنانية إلى أن إمكان تأجيل الانتخابات يتصاعد في ظل عدم حسم القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، بالإضافة إلى عدم تلبية مطالب المفوضية اللوجستية، متهماً أطرافاً في الداخل والخارج بـ “محاولة تعطيل الاستحقاق”.

وقال إن القرار السياسي بخصوص إجراء الانتخابات في موعدها “لم يحسم بعد”، كما أن هناك خلافات دولية تحيط بالعملية، وهناك دول، لم يسمّها، تسعى مع حلفائها في الداخل إلى عرقلة العملية حفاظاً على مصالحها، لافتاً إلى أن الضغوط التي يمارسها البعض من أجل إقالة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، واستمرار الجدل حول ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات ذرائع تستخدمها تلك الأطراف من أجل عدم الالتزام بموعد الانتخابات.

كما أضاف: “هؤلاء يعلمون جيداً أن إصدار دستور جديد، في ظل الخلافات حول مواده، والاستفتاء عليه، يحتاجان على الأقل 6 أشهر، وبالتالي سيتم تأجيل الانتخابات لنحو العام على أقل تقدير”، كاشفاً أن الحكومة الليبية الجديدة، هي الأخرى لم تلتزم حتى تلبية الموازنة المخصصة للعملية الانتخابية.