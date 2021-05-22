عبد العزيز: لا نعترف بالمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة غير المنتخب.. ومصر تخنق حماس أكثر من الصهاينة

استنكر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز بيان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة المطالب بضرورة تأجيل زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة بني وليد.

عبد العزيز، وخلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وصف موقف المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بـ “السخيف” وعليه علامات استفهام عديدة، مبيناً أنه لا يعترف بهذا المجلس الذي لم ينتخبه أحد”، وفقاً لقوله.

وتابع: “في بني وليد وزراء بالحكومة عادل جمعة وسلامة الغويل، هؤلاء من المفروض أن يتم التنسيق معهم من كلمكم من تونس ومصر يكسرون الغويل وجمعة ولكن رد كيدهم هؤلاء الفاسدين. العالم تفرح عندما تزورهم الحكومة ويكون هناك طلبات واضحة أما مجلس اجتماعي كيف يقرر تأجيل زيارة حكومة؟ هذا ليس منطق”.

وفي سياق آخر قال: “موضوع الإعلام ورئيس مؤسسته، نحن لا توجد لدينا قضية إلا قضية الوطن، محمد بعيو لا يصلح لهذا المكان، وهذا لم نقوله نحن بل قالته الدولة بناءً على الورق، هو يؤيد القائد العام المشير خليفة حفتر علناً على قناة الحدث فليتحمل مسؤولية ما يصرح به، يجب أن يوقف عن العمل احتياطياً وذلك لعرقلته عمل اللجنة المكلفة بفحص حسابات المؤسسة أي ديوان المحاسبة وقراراته التي نتمنى أن نراها في موضع التنفيذ”.

وتطرق لمصطلح “الإسلام السياسي” معلقاً: “هذا مصطلح يستخدم للضحك على الناس، مصر تخنق حماس أكثر مننا وهذا ما قاله شخص صهيوني خرج في مقابلة على فرانس 24 وقال إن السيسي صهيوني أكثر منا ومصر تكره حماس وحماس عنصرية لأنها تريد تحرير أرضها! هم يضحكون على المتلقي لتزيف الوعي بمصطلح الإسلام السياسي. نحن نقول نريد الدولة المدنية وهم يقولون الاسلام السياسي! يجب عدم قول مصطلح لا يعرف مصدره ويدمر البلاد كتيار دار الإفتاء”.