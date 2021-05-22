زريعة: الزيارة الحكومية التونسية إلى طرابلس ستنشئ رابط اقتصادي ومالي جديد يسمح بالوصول بعلاقات البلدين لمستوى الشراكة

قال المتحدث الإعلامي باسم الوفد الحكومي التونسي علي زريعة الذي يؤدي حاليا زيارة لطرابس إنه يتطلع أن تعطي هذه الزيارة دفعا للعلاقات مع ليبيا.

زريعة، وفي تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية، أضاف: “أن هذه الزيارة من شأنها أيضا إنشاء رابط اقتصادي ومالي جديد يسمح بالوصول بعلاقات البلدين لمستوى الشراكة الذي يلبي تطلعات البلدين”.

وأكد زريعة أن “الحكومة التونسية اليوم تمر في مرحلة حرجة اقتصاديا، وهي تسعى من وراء هذه الزيارة لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وانشاء برامج حديثة مشتركة في عالم الرقمنة وكذلك المجالات الحيوية التي تخدم البلدين”.

وكشف زريعة أن “ليبيا الأن هي محط أنظار العالم كله للدخول معها في عملية البناء من خلال مشاريع تخدم الأطراف جميعها”.

كما نوه زريعة بأن “ليبيا بلد جار وصديق تربطه معها علاقات أخوة ومصاهرة، معتبرا أن العمل المشترك سيفيد البلدين في كل المجالات”.