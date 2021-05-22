ليبيا الان

زريعة: الزيارة الحكومية التونسية إلى طرابلس ستنشئ رابط اقتصادي ومالي جديد يسمح بالوصول بعلاقات البلدين لمستوى الشراكة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المتحدث الإعلامي باسم الوفد الحكومي التونسي علي زريعة الذي يؤدي حاليا زيارة لطرابس إنه  يتطلع أن تعطي هذه الزيارة دفعا للعلاقات مع ليبيا.

زريعة، وفي تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية، أضاف: “أن هذه الزيارة من شأنها  أيضا إنشاء رابط اقتصادي ومالي جديد يسمح بالوصول بعلاقات البلدين لمستوى الشراكة الذي يلبي تطلعات البلدين”.

وأكد زريعة أن “الحكومة التونسية اليوم تمر في مرحلة حرجة اقتصاديا، وهي تسعى من وراء هذه الزيارة لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وانشاء برامج حديثة مشتركة في عالم الرقمنة وكذلك المجالات الحيوية التي تخدم البلدين”. 

وكشف زريعة أن “ليبيا الأن هي محط أنظار العالم كله للدخول معها في عملية البناء من خلال مشاريع تخدم الأطراف جميعها”. 

كما نوه زريعة بأن “ليبيا بلد جار وصديق تربطه  معها علاقات أخوة ومصاهرة، معتبرا أن  العمل المشترك سيفيد البلدين في كل المجالات”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليق

  • توجد تعليقات حتى من بعض التونسيين نفسهم – تدل على وجود اجندات فرنسية ولبنانية – لاستنزاف الاقتصاد الليبي بخطة التدخل التونسي : في ليبيا

    بحيث لا تستطيع ليبيا مستقبلا ان تعتمد على مصادر اخرى لرفع الاقتصاد سوى النقط والغاز –
    بينما تونس تتحفظ على إنتاجها النفطي والغازي وتعتمد على الشراكة مع الدول الاخرى لرفع اقتصادها الوطني –
    معناه التونسي يستطيع فتح شركة او محلات تجارية في ليبيا واخد قروض من البنوك الليبية
    والليبي لا يستطيع ويمنع من ان يعمل اي نشاط تجاري في تونس –
    ومعظمهم احزاب مختلسين لاموال ميزانية الدولة – لتجاراتهم الخاصة
    دون قضاء او محاسبة مالية –
    وليس هكذا تكون المعارض التجارية –
    لان المعارض التجارية تقوم على اساس القطاع العام ودعمه لرفع مستوى الاقتصادي والتوظيف وحسن الجودة والتنوع التجاري .
    وليس لاحتكار السلع وتوظيف القطاع الخاص .

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