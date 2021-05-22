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نقابة الأطباء: ماحدث من احتجاز مهين لكوادر طبية بمركز بنغازي سلوك غير حضاري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكرت النقابة العامة لأطباء ليبيا ما سمته “القبض المهين على عناصر طبية بمركز بنغازي الطبي”، وقالت في بيان، إنه جرى القبض على عدد من الأطباء يوم 15 مايو واحتجازهم تعسفياً وتطبيق عقوبات عليهم بالمخالفة للقانون، مستنكرةً قيام إدارة مركز بنغازي الطبي بالسماح لجهة غير مختصة بالتدخل والقبض الهين وبشكل غير مسبوق على عناصر طبية دون الدفاع عنهم.

أضافت “النقابة” في بيان، إن سلوك جهاز مكافحة الظواهر السلبية بنغازي غير حضاري وتعامله مع الأطباء بطريقة لا تليق بمهنة إنسانية محترمة وبمكان له حرمته في دولة القانون، وعدم اخاصاصه والخلط بين السلطات، مطالبةً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتحقيق بشكل محايد مع الجهاز والأطباء وإدارة المركز للوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية وفق قولها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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