كوبيش يتوجه إلى تركيا لبحث التسوية السياسية في ليبيا

الخارجية التركية، وفي إيجاز صحفي لها قالت وفقاً لما نقلته لقناة”ليبيا الحدث” اليوم السبت : “وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سيستقبل كوبيش”.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات المحتملة التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لدعم حكومة الوحدة الوطنية وعملية التسوية السياسية في ليبيا.