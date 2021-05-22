كوبيش يتوجه إلى تركيا لبحث التسوية السياسية في ليبيا

ليبيا – كشفت وزارة الخارجية التركية، أن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا، يان كوبيتش سيزور أنقرة في الفترة من 22 إلى 23 مايو 2021 بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
الخارجية التركية، وفي إيجاز صحفي لها قالت وفقاً لما نقلته لقناة”ليبيا الحدث” اليوم السبت : “وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سيستقبل كوبيش”.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات المحتملة التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لدعم حكومة الوحدة الوطنية وعملية التسوية السياسية في ليبيا.
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