«العكروت»: السفير الأمريكي طمأن «عقيلة» بعدم المساس به طالما تجاهل الحديث عن المناصب السيادية

اعتبر محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، أن إشادة المبعوث الأمريكي وسفير واشنطن لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، برئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمثابة رسالة طمآنة أمريكية للأخير بعدم المساس به حتى الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام.

كتب “العكروت قائلاً على حسابه بـ”فيسبوك”: “تصريح السفير الأمريكي، يعني بوضوح، ابقى يا سيد رئيس البرلمان إلى أن تنتهي الانتخابات، ولن يطالك أحد، بالمقابل، لا يتم تغيير أي منصب سيادي الآن، ويؤجل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، بمعنى واضح، نؤمن لك البقاء، ولا تحكي عن المناصب السيادية” على حد قوله.

وسبق أن صرح السفير الأمريكي خلال زيارته لرئيس مجلس النواب مؤخراً، قائلاً: “شجعني التزام رئيس مجلس النواب صالح بانتخابات ديسمبر خلال اجتماعنا الأول منذ أن أصبحت مبعوثًا خاصًا. ستكون قيادته ضرورية لتوفير الأساس الدستوري والقانوني لانتخابات 24 ديسمبر.”