ليبيا الان الدبيبة: طالبنا بضرورة العمل على سرعة انسياب البضائع بين البلدين ونطمئن الشركات التونسية بأنه سيتم رفع القيود على بعض الشركات بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي تم النشر منذُ 53 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> الدبيبة: طالبنا بضرورة العمل على سرعة انسياب البضائع بين البلدين ونطمئن الشركات التونسية بأنه سيتم رفع القيود على بعض الشركات بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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