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الدبيبة: طالبنا بضرورة العمل على سرعة انسياب البضائع بين البلدين ونطمئن الشركات التونسية بأنه سيتم رفع القيود على بعض الشركات بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> الدبيبة: طالبنا بضرورة العمل على سرعة انسياب البضائع بين البلدين ونطمئن الشركات التونسية بأنه سيتم رفع القيود على بعض الشركات بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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