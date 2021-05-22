العكروت: تصريحات نورلاند تؤكد تجاهل أمريكا الحديث عن المناصب السيادية

اعتبر سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، محمد خليفة العكروت، أن إشادة المبعوث الأمريكي وسفير واشنطن لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمثابة رسالة طمآنة أمريكية للأخير بعدم المساس به حتى الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام.

العكروت، وفي تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، قال: “تصريح السفير الأمريكي، يعني بوضوح، ابقى يا رئيس البرلمان إلى أن تنتهي الانتخابات، ولن يطالك أحد، بالمقابل، لا يتم تغيير أي منصب سيادي الآن، ويؤجل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، بمعنى واضح، نؤمن لك البقاء، ولا تحكي عن المناصب السيادية”، على حد قوله.