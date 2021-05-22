“ذي بيلاتن”: تركيا استخدمت الطائرات المسيرة نوع “كارغو-2” في قتل العديد من المواطنين العزل

أكدت منظمة “ذي بيلاتن” أن طائرة مسيرة من نوع “كارغو-2″، تركية الصنع، استهدفت مواطنين ليبيين، خلال حرب القوات المسلحة العربية الليبية لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية والميليشيات، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بليبيا.

وصنفت المنظمة في تقرير على موقعها الرسمي، بأن المسيرة التركية “كارغو”، بأنها من الأسلحة التي تعتمد على التعلم الآلي لتحديد والاشتباك مع الأهداف، حيث أظهر فيديو من الشركة المصنعة، نموذج للطائرة المسيرة يغوص نحو هدف في وسط مجموعة من الدمى.

وأضاف التقرير أنه في حال ثبت قتل أي شخص في هجوم مستقل بالسلاح، فمن المرجح أن يمثل ذلك أول حالة تاريخية معروفة لأسلحة ذاتية التشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي تستخدم للقتل.

وأشار التقرير أن إلى دعوة عالِم الفيزياء النظرية البريطاني ستيفن هوكينج، ومؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك لحظر هذا النوع من الأسلحة لأنها لا تميز بين المدنيين والجنود.

وبيّن أن خطورة مثل هذه الأسلحة يتمثل في هامش الخطأ إذ تقتل الكثير من الناس عندما تخطئ، مضيفا أن الحكومات في الأمم المتحدة تناقش ما إذا كانت هناك حاجة إلى فرض قيود جديدة على الاستخدام القتالي للأسلحة ذاتية التشغيل.