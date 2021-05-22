مُطالبًا بدعم أممي للانتخابات.. السني: الميزانية والمناصب السيادية وتوحيد المؤسسات تعيق برامج الحكومة

دعا مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، طاهر السني، كل الدول المعنية بالأزمة الليبية إلى الالتزام بقرارات مؤتمر برلين حول ليبيا، والعمل على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، حتي تتحرر الإرادة الوطنية من أي ابتزاز.

وقال السني، في إحاطته أمام مجلس الأمن حول ليبيا، إنه “يتحدث اليوم بلسان الشارع الليبي، والعديد من دول المنطقة والتي ملت من هذه الاجتماعات وتكرار التصريحات والبيانات، لأنها تتطلع لخطوات أكثر واقعية لهذا المجلس والتي من المفترض أنها قرارات ملزمة”.

وأضاف أن “المجلس الرئاسي يعمل يدا بيد مع حكومة الوحدة المؤقتة، من أجل الاستفادة من التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع في ليبيا، والتي ما كان لها أن تتحق لولا الجهود والمبادرات المحلية والوطنية الصادقة، وكذلك بعد قيام عدة دول بدعم مسار الحل السلمي والسياسي بعيد عن الحلول العسكرية”، على حد تعبيره.

وطالب المجتمع الدولي والمحلي استخدام هذا الزخم لمساعدة البلاد للخروج من أزمتها وتحقيق وبناء دولة الشعب الليبي دولة المؤسسات والقانون، داعيا جميع الدول للالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، ودعم وقف اطلاق النار وخروج المرتزقة الأجانب حتى تتحرر الإرداة الوطنية ويظل فريق الأممين في دعم اللجنة العسكرية حسب متطلباتها وألا تتحول بأي شكل من الأشكال إلى قوة عسكرية على الأرض.

ورحب السني بدور البعثة الأممة بمتابعة أعمال اللجنة القانونية عن ملتقى الحوار الليبي لحسم مقترح القاعدة الدستورية والبرلمانية وحتى يستطيع مجلسي “النواب والدولة” إنجاز استحقاق خريطة الطريق.

كما طالب الأمم المتحدة بالإسراع في إرسال فريق تقييم الاحتياجات الخاصة بدعم الانتخابات في ليبيا؛ للوقوف بشكل مباشر وعاجل على متطلبات المفوضية العليا للانتخابات، ومعرفة التحديات المختلفة التي تواجه العملية وكيفية علاجها لكي تجري العملية الانتخابية دون التشكيك في الانتخابات ونتائجها لاحقا.

وبيّن أن حكومة الوحدة المؤقتة ملتزمة بتذليل كافة العقوبات والعراقيل التي تعيق قصر المدة، كما أنها عملت على إطلاق البرامج والمشاريع وتحسين الوضع الخدمي للمواطنين وتوحيد المؤسسات.

وأوضح أن هناك عدة تحديات ما زالت تواجه الحكومة المؤقتة، وتعيق تنفيذ برامجها على رأسها عدم تسمية المناصب السيادية بعد وتوحيد مؤسساتها وتأخر إقرار الميزانية العامة.

وأعاد التأكيد بأن إحلال السلام أولوية، وتعتبر المصالحة الوطنية والنجاح في إنجازها العامل الأساسي في إنجاح هذا السلام، مضيفا أن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي قد أعلنوا في أبريل الماضي، إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية والتي يتركز عملها على تعزيز المصالحة والعدالة ولم شمل الليبيين.

وعن الإفراج عن المحتجزين، قال إن وزارة العدل أعلنت منذ أيام عن خطوات ملموسة للإفراج عن المحتجزين في السجون والتي بدأت بالإفراج عن 87 سجينا وكذلك تبادل الأسرى منذ أيام ولا زالت الجهود مستمرة من الحكومة للإفراج عن المواطنين المسجونين بلا تهم، داعياً الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مشروع المصالحة الوطنية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي.

وتابع: “ندعم كذلك ما جاء في توصية الأمين العام في تقرير الأخير حول دور الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في أي جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة في ليبيا”.

واستطرد: “تشكل قضايا حقوق الإنسان فى ليبيا والتي تناولها تقارير الأمم المتحدة ومن بينها تقارير الأمين العام جانبا مهما من عمل حكومة الوحدة الوطنية، حيث تعمل وزارة العدل وغيرها من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة وبالتعاون مع مكتب النائب العام على عدد من القضايا التي تخص هذا الجانب لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان بكافة أنواعها والعمل على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما يشمل كافة الجرائم منذ عام 2011م من أي طرف كان”.

ودعا الجميع إلى عدم التستر على المعرقلين أفرادا كانوا أو كيانات والذين لا زال منهم من يسعى لإجهاض العملية السياسية وإدخال ليبيا في فوضى من جديد لخوفهم من انتزاع سلطتهم من خلال المسار الديمقراطي الحر المباشر.

وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية والوارد في تقرير الأمين العام الأخير، وللتأكيد على سلامة المهاجرين وحمايتهم ومنع أي انتهاكات ضدهم والترحيب بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، أكد السني على موقف ليبيا الثابت تجاه هذه القضية، رافضاً أي محاولات لاختزال الأمر في الظروف التي يعيشها المهاجرون في ليبيا في زمن الأزمة الليبية، دون الإشاره إلى مسؤولية المجتمع الدولي في عجزة عن معاجلة جذور المشكلة وعدم تعامله مع دول المصدر والمقصد، وتقاعسه عن مكافحة تجار البشر وشبكاتهم العابرة للحدود والاكتفاء بالحديث عن أوضاع المهاجرين في مجالس الإيواء.

وبيّن أن عددهم يمثل 5% من عدد المهاجرين على الأراضي الليبية والذين يفقدون حياتهم في البحر أو الصحراء سعيا لحياة أفضل فى أوروبا، مشددا على دعوة الشركاء الدوليين فى إعادة النطر في سياستهم المتعلقة بالهجرة وبالأخص التي ترى بأن ليبيا تشكل ملاذا آمنا للمهاجرين وتتبع استراتيجية اعتراضهم في عرض البحر وترفض استقبالهم في أراضيها.

وذكر أن مجلس الأمن تعهد بالحفاظ على أموال الشعب الليبي المتمثلة في الأصول الليبية المجمدة، رافضا قيام بعض الدول باستخدام قرار تجميد الأصول ومحاولتها وضع اليد عليها دون الرجوع للدولة الليبية، مؤكدا أن ليبيا ستلاحق تلك الدول في حال استمرت هذه المحاولات.

وأعاد التأكيد على مطالبه السابقة المتمثلة بإحداث تعديلات على نظام العقوبات بالصورة التي تمكنت المؤسسة الليبية للاستثمار في إدارة هذه الأموال، دون رفع التجميد عنها وكذلك إمكانية الاستفاده من هذه الموارد بشكل استثنائي في استثمارات من شأنها أن تعالج المشاكل الإنسانية التي تمر بها البلاد، وبالأخص أزمة الكهرباء والطاقة والخدمات الصحية لمواجهة جائحة كوفيد19.

واختتم بتطلعه للدور الإيجابي لمجلس الأمن في دعم توافق الليبيين والعمل على إنهاء كل أنواع التدخلات في ليبيا وعدم التستر على المعرقلين أفرادا كانوا أو كيانات والذين لا زال منهم من يسعى لإجهاض العملية السياسية وإدخال ليبيا في فوضى من جديد لخوفهم من انتزاع سلطتهم من خلال المسار الديمقراطي الحر المباشر.