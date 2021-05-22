بلدية سرت تشرع في صيانة محطة الصرف الصحي بأبوهادي

اتفق مكتب المشروعات ببلدية سرت مع مكتب خدمات سرت بشركة المياه والصرف الصحي على البدء الفوري في صيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبوهادي جنوب سرت.

وقالت بلدية سرت إن أعمال الصيانة ستبدأ بشكل فوري بحصر المياه السوداء وصيانة الخط المتهالك بالمحطة، فيما ستقوم الشركة العامة لخدمات النظافة سرت بتكثيف حملات رش المبيدات الحشرية في أبوهادي ومتابعة أعمال النظافة بالمنطقة.

وكان عميد بلدية سرت مختار المعداني قد أجرى زيارة ميدانية إلى مكان تسرب مياه الصرف الصحي واطلع على حجم الكارثة البيئية ووجه بضرورة معالجة المشكلة بشكل فوري وتسخير إمكانيات البلدية بذلك.

ورافق المعداني خلال الزيارة النائب عن مدينة سرت زائد هدية ووكيل البلدية خميس الجزيع ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق حمد لودي ومدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي سرت سعيد الغرشة ومدير شركة النظافة سرت بشير الأحرش ومدير المشروعات بالبلدية المهندس عمر السوداني.