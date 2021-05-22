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الدبيبة: وقعنا عدة اتفاقات مع تونس وليبيا لن تتركها وحيدة في مواجهة أزمتها الاقتصادية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، السبت، إن ليبيا وتونس ستفعلان الاتفاقيات المشتركة بينهما لتعزيز الحركة التجارية والبشرية بينهما.

وأضاف الدبيبة، في مؤتمر صحفي مع نظير التونسي هشام المشيشي، الذي يؤدي رفقة وفد رفيع زيارة إلى العاصمة طرابلس لمدة يومين، أن الحكومتين وقعتا اليوم اتفاقية متعددة البنود لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين البلدي، لافتًا إلى أنه طلب من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها، وإن تونس أبدت حسن النية في هذا الشأن.

وأكد الدبيبة على أن تونس كانت دوما راعية للحوار ودافعة باتجاه السلم في ليبيا، كما أكد أنها لن تترك وحيدة في مواجهة أزمتها الاقتصادية.

وقال الدبيبة أن تحدث مع المشيشي بشأن تسهيل إجراءات السفر ومنح الليبيين مزيدا من التسهيلات، كما طلب بضرورة فتح الحدود وإزالة القيود بين ليبيا وتونس وأن تتطابق مصالح البلدين.

من جانبه أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إن كل ما يمس أمن ليبيا واستقرارها يمس تونس.

وقال المشيشي:” تونس ستضع خبراتها في مجالات عديدة لمساعدة ليبيا”، مؤكدًا أن حكومته ستعمل على تسهيل كافة العقبات أمام الليبيين في تونس.

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  • المضحك ان الدبدوبة التركى طلب رد الاموال الليبية المحجوزة ثم يقول انه لن يتركها وحدها تواجه الاذمة الاقتصادية ونسى الدبدوبة ان الاموال الليبية المحجوزة ذهبت لكرش الغنوشى الشى نهب اموال الشعب التونسى على مدار عشر سنوات واى اموال ستقدم للحكومة الفاسدة الحالية ستذهب لدعم حيتان الفساد فحكومة هش ام المش يشى مكونة من تحالف ارهابى مع الفساد وهذه التعبيرات قالها كل طرف من التحالف على الاخر فالغنوشى قال على حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروى المسجون حاليا انه فاسد وقال حزب قلب تونس على حزب الغنوشى انه ارهابى ومع ذلك حدث تزاوج بين الارهاب والفساد نتج عنه ابن الحرام هشام المشيشى الشى خان الرئيس قيس سعيد الذى رشحه للمنصب قم انقلب علبه وتحالف مع الارهاب والفساد فمن يثق فى مثل هذه الحكومة المرفوضة شعبيا

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