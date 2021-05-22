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المشيشي: نلتزم بتحريرالمبادلات والتنقلات والتحويلات المالية بين تونس وليبيا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مساء اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد ، التزام تونس بتحرير المبادلات التجارية مع الاشقاء الليبيين، وتحرير تنقل المواطنين والتحويلات المالية ورؤوس الأموال والبضائع بين البلدين، مشيدا بالتجاوب الكبير في هذا الاتجاه من الجانب الليبي.

وقال المشيشي انه تم “الاتفاق مع الأشقاء الليبين على وضع كل الإجراءات لتحرير التنقلات بين المواطنين الليبيين والتونسيين وتحرير التحويلات المالية ورؤوس الأموال . 

وأضاف هشام المشيشي أن “تونس تعرف مناخ  إستثماري مشجع وتستقبل كل المستثمرين”، مؤكدا  أن “المواطن الليبي لديه مكانة خاصة في تونس ولديه تقاليد  في العمل مع التونسيين”. 

وأشار إلى أن تونس تضع كافة خبراتها في مختلف المجالات على ذمة الجانب الليبي، ليتمكن مواطنوه من الاستفادة من التجارب التونسية في الإدارة والتكوين والبنية التحتية، وفق تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ههههه مناخ الاستثمار فى تونس فى ظل حكومة خرفانية تمثل تحالف الارهابى الغنوشى وحزبه الفنكوشى وحزب قلب تونس ويمثله الفاسد رد السجون ياميبون نبيل القروى اتفووووه هش هش هش هش مش مش مش ميس يشى .

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