معتوق يزور بلدية غات للاطلاع على ملف الهجرة غير القانونية

قام وزير الدولة لشؤون الهجرة، أجديد معتوق، بزيارة إلى بلدية غات، للاطلاع على التحديات التي تواجه عمل البلدية في الحد من الهجرة غير القانونية.

وأكد معتوق حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقيات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الهجرة غير القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا