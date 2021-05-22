رحيل الأستاذ عبدالله بانون.. والد “عبد المعز” المختفي قسريًا منذ سنوات

تقرير 218

رحل الأستاذ والقانوني عبدالله بانون، والد المختفي قسريًا عبدالمعز بانون، رحل الأستاذ دون أي عرف مصير إبنه.. مثله مثل الكثيرين من الآباء والأسر التي تبحث عن أبنائها المختفين قسريًا منذ سنوات في غياب تام لأجهزة الدولة.. التقرير يرصد التفاصيل..

بعد سنوات البحث عن مصير إبنه المختفي قسريًا منذ العام ألفين وأربعة، رحل الأستاذ والقانوني عبدالله بانون عن عالمنا اليوم، دون معرفة مصير ابنه عبد المعز، الذي هزّت قضيته كل ليبيا.

وكان الراحل قد ألقى عددا من الكلمات، بميدان الشهداء في طرابلس، بعد ثورة 2011 طالب فيها بتفعيل مؤسسات الدولة وإخراج كافة المظاهر المسلحة عن العاصمة، وقد كان طلبه طلب كل الليبيين والليبييات، بتفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والعمل على إخراج كل المظاهر المسلحة، والبدء في مرحلة جديدة وهادئة بعيدا عن الترهيب وتكميم الأفواه، كما حدث مع المختفي قسريًا عبد المعز بانون.

رحيل الأستاذ عبدالله بانون، يُعيد ملف الاحتجاز القسري للواجهة مرة أخرى، لطرح ذات الأسئلة التي لم يجد لها الليبيين أي إجابات مُقنعة ولا حتى نتائج رسمية عن المختفين قسريًا، وأبرزها السؤال اللغز، أين عبدالمعز بانون و سهام سرقيوة وغيرهم من الأسماء المختفية قسريًا، منذ سنوات.

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