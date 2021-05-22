الدبيبة: لن نترك تونس وحيدة في ظروفها الصعبة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إنّ ليبيا لن تترك البلاد التونسية وحيدة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها.

و قال الدبيبة في ذات السياق “لن نبخل في اتخاذ اية إجراءات تزيد توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية وكذلك الاجتماعية.، و لن ننسى وقوفكم معنا في كل المحن ولذلك لن ننسى الوقوف معكم في اي محنة وسترون ذلك فعلا لا قولا”.

و أفاد عبد الحميد الدبيبة استعدادا ليبيا لدعم “إخوتنا” في الجنوب التونسي لمكافحة كورنا و”مايلزم مستشفياتها اذا توفرت لدينا اللقاحات بما يكفينا ويكفي بلدنا”.. مثمنا التعاون التونسي الذي بادرت به البلاد من اجل إرساء السلم والأمن في ليبيا.