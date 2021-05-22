وصول التوربينة الأولى إلى المحطة الغازية بقدرة 185 ميغاوات

وصلت التوربينة الأولى لمحطة ميناء طبرق البحري، بقدرة 185 ميغاوات لتوليد الكهرباء والمساعدة في إنتاج الطاقة، خاصة مع دخول الذروة الصيفية تفادياً لعملية طرح الأحمال.

وأوضحت شركة الكهرباء بطبرق، أن التوربينة الأولى تابعة لشركة ميتكا اليونانية، تم توريدها من أصل أربع توربينات قدرتها الإجمالية 740 ميغاوات، منوهة بأنها ستسهم في زيادة إنتاج معدلات الطاقة الكهربائية داخل محطة طبرق الغازية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيخفض من انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة.