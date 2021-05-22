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وصول التوربينة الأولى إلى المحطة الغازية بقدرة 185 ميغاوات

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصلت التوربينة الأولى لمحطة ميناء طبرق البحري، بقدرة 185 ميغاوات لتوليد الكهرباء والمساعدة في إنتاج الطاقة، خاصة مع دخول الذروة الصيفية تفادياً لعملية طرح الأحمال.

وأوضحت شركة الكهرباء بطبرق، أن التوربينة الأولى تابعة لشركة ميتكا اليونانية، تم توريدها من أصل أربع توربينات قدرتها الإجمالية 740 ميغاوات، منوهة بأنها ستسهم في زيادة إنتاج معدلات الطاقة الكهربائية داخل محطة طبرق الغازية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيخفض من انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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