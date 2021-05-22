الدبيبة يعلن توقيع اتفاقية متعددة البنود بين تونس وليبيا

الدبيبة، وخلال مؤتمر صحفي عقده الدبيبة مع نظيره التونسي، هشام المشيشي، الذي يزور ليبيا، قال: “نشيد بالزخم الذي شهدته العلاقات الليبية التونسية منذ تولي حكومة الوحدة مهامها”.

وأكد “التوقيع على اتفاقية متعددة البنود لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين البلدين”، مضيفاً أن “تونس وليبيا لابد أن تكونا دولة واحدة وطالبنا بانسياب البضائع بين البلدين بضوابط حقيقة”. وتابع: “سنعمل بشكل مستمر على تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين وحل القضايا العالقة، وطلبنا من السلطات التونسية إعادة الأموال المصادرة من ليبيين سافروا إلى تونس سابقا، وبحثنا مع السلطات معالجة منظومة الليبيين الممنوعين من دخول تونس”. وأكد عزم ليبيا إرسال “معدات وأجهزة لمستشفيات الجنوب التونسي للمساعدة في التصدي لوباء كورونا”.