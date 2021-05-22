المشيشي للدبيبة: استقرار ليبيا عامل مهم لتحقيق الاستقرار في تونس

من جهته، أكد المشيشي أن بلاده “على استعداد لمراجعة القيود على دخول الأشخاص والبضائع”، المفروضة سابقا من قبل الجانب التونسي.

المشيشي، وخلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الليبي، عبد الحميد الدبيبة، اعتبر أن “استقرار ليبيا عامل مهم لتحقيق الاستقرار في تونس”، وأن “تونس ترى في ليبيا مناخا استثماريا مشجعا لها لرفع الاستثمارات”، مشيرا إلى وضع كل “إمكاناتنا وخبراتنا لمساعدة الليبيين في كافة المجالات”.

ووصل رئيس الحكومة التونسية الى ليبيا، على رأس وفد وزاري رفيع، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وتتزامن مع استئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى طرابلس، بعد غياب امتدّ لأكثر من سبع سنوات.