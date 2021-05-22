الرميح: القرارات الصادرة عن مجلس النواب أكثر قوة من قرارات ملتقى الحوار

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، إن المعلومات المؤكدة من بعض العواصم، ترى أن اجتماع “برلين 2″، سيؤكد على المخرجات الخاصة بمؤتمر “برلين 1″، وأنهم سيعملون على تنفيذ هذه المخرجات بشكل فعلي، خاصة بعد القرارات الصادرة من مجلس الأمن منها 2570 و2571، والتي تدعم مخرجات برلين.

الرميح، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أوضح أن اللقاء يأتي بعد اجتماعات خاصة بشأن القاعدة الدستورية، كما أن اجتماع برلين يعقد قبل أسبوع واحد من المهلة المحددة والتي يجب أن تتوفر خلالها القاعدة الدستورية في الأول من يوليو.

وأشار إلى المادة 26 من مسودة القاعدة الدستورية تشير إلى خيارين بشأن انتخاب مجلس النواب أو عن طريق الاقتراع الشعبي، وهي مخالفة للقرار الصادر عن مجلس النواب في العام 2014 بهذا الشأن.

وينص القرار رقم 5 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب، على انتخاب رئيس الدولة المؤقت عن طريق الاقتراع العام السري الحر، كما تنص المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه.

وشدد على أن القرارات الصادرة عن مجلس النواب هي الأكثر قوة من القرارات الصادرة عن الملتقى السياسي.

وأكد على أن انتخاب رئيس الدولة يجب أن يكون عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب، طبقا للقرار الصادر عن مجلس النواب، وأيضا من أجل الاستقرار في ليبيا وإنهاء كافة المراحل الانتقالية عبر الانتخاب الحر والنزيه.