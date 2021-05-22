مصادر برلمانية: المستشار صالح شدد على ضرورة أن يتضمن مؤتمر برلين المقبل تنفيذ بنود المؤتمر الأول

فيما أكدت مصادر برلمانية ليبية، أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح شدد على ضرورة أن يتضمن مؤتمر برلين المقبل تنفيذ بنود المؤتمر الأول، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة وحل سلاح المليشيات.

المصادر، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أكدت على أن اتصالات أجراها المستشار صالح ببعض العواصم، تناولت الآليات الواجب توافرها في إطار التمهيد لإجراء انتخابات نهاية العام، وأنه حذر من عدم توفير البيئة الملائمة التي تقوم على تنفيذ المخرجات المتفق عليها سلفا.