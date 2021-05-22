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البيوضي: هناك من يجهز حالياً لمسار يؤجل الانتخابات لأعوام

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المحلل السياسي، سليمان البيوضي، إن هناك في الأروقة من يعمل على إنتاج مسار سياسي جديد متعدد الأطراف وبموجبه سيعاد صياغة كل الإتفاقات، والعناوين العريضة ستمثل صدمة لكثير من المتمترسين خلف اصطفافاتهم، أما الإنتخابات فلن تأتي خلال أعوام.

البيوضي، وفي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أضاف: “هذا السيناريو ستبدأ ملامحه في الظهور خلال عشر أيام على أقصى تقدير، لذا سأكتفي بنشر هذا النص المبهم وبانتظار بعض الإشارات الكبيرة، وبعدها لكل حادث حديث” وفق قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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