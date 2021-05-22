الترجمان: العالم غض النظر عن المشكلة الأساسية القائمة منذ 2011 وهي سيطرة المليشيات

قال رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، خالد الترجمان، إن “تصريحات المبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة تعبر عن قناعة لديهم يريدون نقلها لكل الدول التي تساهم في المشهد الليبي بأن الأمور لن تجدي نفعا”.

الترجمان، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أشار إلى أنه يبدو أن كل ما يحدث من هذه المؤتمرات ومن العمل على ايجاد توافق بين المتناقضات في ليبيا يسير في منحى الفشل الواضح، لأن العالم غض النظر عن المشكلة الأساسية القائمة منذ 2011 وهي سيطرة المليشيات”.