اجتماع برلين 2 بشأن ليبيا يناقش هذه النقاط

يناقش المشاركون في اجتماع برلين 2 بشأن ليبيا المقرر نهاية يونيو المقبل الخطوات اللازمة لدعم مسار الاستقرار في ليبيا.

ويناقش الاجتماع الوزاري المقبل بحسب مصادر ليبية دعم إجراء الانتخابات نهاية العام المقبل وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأول في برلين، الذي نص على سحب سلاح الميليشيات وإخراج المرتزقة، وكذلك دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات السلطة بالأمر بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الاجتماع الوزاري المقبل حول ليبيا في “صيغة برلين” سيعقد في 23 يونيو المقبل.