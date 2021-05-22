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اعادة افتتاح مركز تدريب المرأة بالزيغن

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

احتفل بالفرع البلدي الزيغن ببلدية البوانيس بإفتتاح مركز تدريب وتطوير المرأة  بعد إتمام أعمال الصيانة والتحوير وتجهيزه بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالشراكة مع المجلس البلدي البوانيس  

  

ويضم المركز عدد من الآت الخياطة والتطريز المتطورة ومكوى كهربائي وآلات ومعدات رياضية خاصة بالمرأة إضافة إلى قاعة تدريب ودورات مياه وبوفيه .

 

وتأتي هذة الخطوة في إطار الجهود التي يبذلها المجلس البلدي البوانيس من أجل الإهتمام بشريحة الشباب والمرأة وتعزيز الوعي بمشاركتها فى عملية التنمية وتفعيل دورها على الصعيدين الاجتماعي والمهني وإتاحة فرص عمل لهم والمساهمة في تحسين أوضاعهم الإقتصادية .

    

هذا ويعمل المجلس  البلدي البوانيس على إنشاء وإستحداث عدد من المشاريع بالمنطقة خاصة بشريحة المرأة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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