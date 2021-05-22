اعادة افتتاح مركز تدريب المرأة بالزيغن

احتفل بالفرع البلدي الزيغن ببلدية البوانيس بإفتتاح مركز تدريب وتطوير المرأة بعد إتمام أعمال الصيانة والتحوير وتجهيزه بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالشراكة مع المجلس البلدي البوانيس

ويضم المركز عدد من الآت الخياطة والتطريز المتطورة ومكوى كهربائي وآلات ومعدات رياضية خاصة بالمرأة إضافة إلى قاعة تدريب ودورات مياه وبوفيه .

وتأتي هذة الخطوة في إطار الجهود التي يبذلها المجلس البلدي البوانيس من أجل الإهتمام بشريحة الشباب والمرأة وتعزيز الوعي بمشاركتها فى عملية التنمية وتفعيل دورها على الصعيدين الاجتماعي والمهني وإتاحة فرص عمل لهم والمساهمة في تحسين أوضاعهم الإقتصادية .

هذا ويعمل المجلس البلدي البوانيس على إنشاء وإستحداث عدد من المشاريع بالمنطقة خاصة بشريحة المرأة .