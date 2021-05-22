مديرية أمن بنغازي: وقوع متهم خطير مطلوب لدى الأجهزة الأمنية

قالت مديرية أمن بنغازي إن أعضاء البحث الجنائي «تمكنوا من الإيقاع بأخطر المجرمين في المدينة، والذي أسس وانتمى إلى أكثر من تنظيم عصابي مارس من خلالها مختلف أنواع الجريمة».

وأوضحت المديرية أن القبض على المتهم جاء خلال التحقيق في واقعة سرقة بالإكراه تعرض لها قبل أسبوعين أحد تجار العملة في المدينة، إذ سرق منه مبلغ قدرة ٥٧ ألف دولار بعد أن قام شخصان ينتميان للتشكيل العصابي بتتبع الضحية بعد خروجه من سوق فينيسيا للعملة بمنطقة الحدائق إلى أن سنحت لهم الفرصة لسرقة المبلغ منه؛ حيث كان المبلغ في سيارته الخاصة.

وبعد البحث والتحري تمكن أعضاء جهاز البحث الجنائي من القبض على أحد منفذي عملية السرقة وإيداعه الحجز القانوني قبل أن يتم الاستدلال معه والتحري عنه؛ ليتضح أنه مطلوب لدى البحث الجنائي في عدة قضايا أخرى، منها انتماؤه لتشكيل عصابي خطير العام ٢٠١٨.

وكان التشكيل العصابي وقع جميع أفراده في قبضة البحث الجنائي عدا هذا المتهم الذي اختفي عن الأنظار، وأصبح مطلوبا، كما أنه متهم في عشرات القضايا بجرائم مختلفة، منها الحرابة وسرقة المنازل والسيارات، ويواجه حكما غيابيا سابقا بمدة ثماني سنوات.

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