تسليم حافلة 24 راكب لصالح كلية تقنيات الطاقة ببلدية إجخرة بمنطقة الواحات

وتأتي هذه المساهمة تحت مظلة اتفاقية التنمية المستدامة الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال الالمانية في ديسمبر 2019 ، ونورد فيما يلي ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع تحت مظلة الاتفاقية الموقعة مع شركة فنترسهال وماهو جاري التنفيذ حتى تاريخه، ,هي انشاء وتجهيز مركز الحجر الصحي ببلدية اجخرة اثناء ازمة كورونا (اعمال مدنية ، معدات طبية ، مستلزمات تشغيل ، اثاث طبي ، شاشات وتكييف … الخ) بسعة 20 سرير (تم التنفيذ والتسليم)، واطلاق مركز الاتصال والاستجابة والتوجيهة عبر الهاتف بمنطقة الواحات ، وهو مركز لغرض الاجابة على الاستفسارات والتوجيه للحالات المصابة او المحتملة اثناء ازمة كورونا وانشاء منظومة معلومات ، وقد تم تدريب فريق من المنطقة لتسيير العمل داخل المركز (تم التنفيذ والتسليم)، واطلاق حملة توعوية وارشادية عن فايروس كورونا داخل منطقة الواحات وتشمل كتيبات وملصقات وزعت على مختلف المناطق (تم التنفيذ) ، توفير جهاز PCR للكشف على فايروس كورونا مع المشغلات لفرع مركز مكافحة الامراض فرع الواحات (تم التنفيذ والتسليم) ، استكمال صيانة المركز الصحي شهداء الكوز وتوفير وتركيب المعدات الطبية وجهاز الاشعة وتوفير النواقص (جاري التنفيذ)، وانشاء مشغل للخياطة متكامل (84 ماكينة وآلة مختلفة الاغراض) ببلدية جالو شامل التدريب لدعم نشاط المرأة وتحسين دخلها (جاري التنفيذ)، وتجهيز قاعة المحاضرات الرئيسية بكلية تقنيات الطاقة اجخرة سعة 475 مقعد ، وتشمل توفير وتركيب ، اثاث ، مقاعد ، مكاتب ادارية ، فرش ، منظومة عرض متكاملة ، تكييف، منظومة مراقبة ، سبورة الكترونية للمحاضرات ومستلزمات اخرى (جاري التنفيذ)، وتجهيز مبنى المعامل الجديد (مبنى من دورين) بكلية الهندسة والنفط جالو والذي تم انشاءه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط ، ويشمل المشروع توفير مختلف المعامل لمختلف التخصصات التي تدرس ٠داخل الكلية وذلك لغرض الرفع من مستوى المخرجات التعليمية وتقويتها للمنافسة في سوق العمل (جاري التنفيذ).