ليبيا وتونس.. عهد جديد من العلاقات والتعاون

أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، عن توقيع اتفاقية متعددة البنود لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين ليبيا وتونس.

وقال الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، سنعمل بشكل مستمر على تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين ليبيا وتونس وحل القضايا العالقة، مشيداً بالزخم الذي شهدته العلاقات الليبية التونسية منذ تولي حكومة الوحدة مهامها.

وأضاف الدبيبة، أن حكومته طلبت من الجانب التونسي تسهيل إجراءات السفر ومنح الليبيين مزيداً من التسهيلات للتملك، وإعادة الأموال المصادرة من ليبيين سافروا إلى تونس سابقا، مشيراً إلى أن مباحثاته مع المشيشي تناولت معالجة منظومة الليبيين الممنوعين من دخول تونس، وتنظيم ملف العمالة عبر اللجنة الليبية التونسية المشتركة، وتعزيز التجارة البينية مع تونس وتفعيل نقل البضائع براً وبحراً.

ولفت الدبيبة إلى أن حكومته سترسل معدات وأجهزة لمستشفيات الجنوب التونسي لمساعدتهم في التصدي لوباء كورونا، مؤكداً أن “ليبيا تربطها علاقات قوية مع تونس ولن نتركها وحيدة في مواجهة أزمتها الاقتصادية”.

من جهته، أكد المشيشي أن استقرار ليبيا عامل مهم لتحقيق الاستقرار في تونس، وقال: إن “ما يجمع تونس وليبيا يتجاوز الأطر السياسية والاقتصادية.. وهناك روابط إنسانية متجذرة بين البلدين”، مضيفاً أن تونس ترى في ليبيا مناخاً استثمارياً مشجعاً لها لرفع الاستثمارات.

كما أكد المشيشي استعداد بلاده التام لمراجعة وحلحلة كافة الإشكالات بين البلدين على جميع الصعد، وشدد على أن تونس تضع كل إمكاناتها وخبراتها لمساعدة الليبيين في كافة المجالات.

وفيما ثمّن المشيشي استعدادات الحكومة الليبية الجادة للوقوف إلى جوار تونس لتخطي أزمتها الاقتصادية، أكد أن بلاده ستعمل عاجلاً على تنفيذ كل ما يُسهل دخول المواطنين الليبيين إلى تونس، موضحاً أن تونس سهّلت التملك السكني لليبيين.

وفي نهاية كلمته، شكر رئيس الحكومة التونسية السلطات الليبية على حل مشاكل العمالة التونسية في ليبيا، وفتح المجال أمام الشركات التونسية.

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