مؤسسة النفط: تسليم حافلة لكلية تقنية الطاقة ببلدية اجخرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت تسليم حافلة لكلية تقنيات الطاقة ببلدية إجخرة بمنطقة الواحات للمساعدة في تنقل الطلاب داخل المنطقة ومن والى الحقول النفطية اثناء تنفيذ البرامج التدريبية.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن الحافلة التي جرى تسليمها نوع تويوتا كوستر موديل 2020 سعة 24 راكب تأتي تحت مظلة اتفاقية التنمية المستدامة الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال الألمانية في ديسمبر 2019 .

وأشارت المؤسسة إلى أن هناك العديد من المشاريع المنفذة تحت مظلة الاتفاقية الموقعة مع شركة فنترسهال منها انشاء وتجهيز مركز الحجر الصحي ببلدية اجخرة أثناء أزمة كورونا (اعمال مدنية، معدات طبية، مستلزمات تشغيل، أثاث طبي، شاشات وتكييف) بسعة 20 سرير مبينة أنه جرى تنفيذ هذا المشروع وتسليمه.

ولفتت المؤسسة إلى إطلاق مركز الاتصال والاستجابة والتوجيهة عبر الهاتف بمنطقة الواحات، وهو مركز لغرض الاجابة على الاستفسارات والتوجيه للحالات المصابة أو المحتملة أثناء أزمة كورونا وإنشاء منظومة معلومات، وقد تم تدريب فريق من المنطقة لتسيير العمل داخل المركز وجرى تنفيذ المشروع وتسليمه.

وأشارت المؤسسة إلى إطلاق حملة توعوية وإرشاد عن فيروس كورونا داخل منطقة الواحات وتشمل كتيبات وملصقات وزعت على مختلف المناطق وتم تنفيذ المشروع كما جرى تنفيذ وتسليم مشروع توفير جهاز PCR للكشف على فيروس كورونا مع المشغلات لفرع مركز مكافحة الامراض فرع الواحات فيما يجري استكمال صيانة المركز الصحي شهداء الكوز وتوفير وتركيب المعدات الطبية وجهاز الاشعة وتوفير النواقص كما يجري أيضا إنشاء مشغل للخياطة متكامل (84 ماكينة وآلة مختلفة الاغراض) ببلدية جالو شامل التدريب لدعم نشاط المرأة وتحسين دخلها .

وبينت المؤسسة أنه يجري تجهيز قاعة المحاضرات الرئيسية بكلية تقنيات الطاقة اجخرة سعة 475 مقعد، وتشمل توفير وتركيب، أثاث، مقاعد، مكاتب ادارية، فرش، منظومة عرض متكاملة ، تكييف، منظومة مراقبة، سبورة الكترونية للمحاضرات ومستلزمات اخرى كما يجري تجهيز مبنى المعامل الجديد (مبنى من دورين) بكلية الهندسة والنفط جالو والذي تم انشاءه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، ويشمل المشروع توفير مختلف المعامل لمختلف التخصصات التي تدرس داخل الكلية وذلك لغرض الرفع من مستوى المخرجات التعليمية وتقويتها للمنافسة في سوق العمل.