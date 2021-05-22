ليبيا الان

ألمانيا تشجع ملتقى الحوار على التمهيد للانتخابات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا عن إعجابه بالتزام أعضاء لجنة الحوار، وتركيزهم على القضايا الجوهرية، وعملهم بشفافية واحترام المواعيد النهائية، بحسب وصفه.

وشجع السفير الألماني في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، الأعضاء الآخرين على المساعدة بشكل مماثل في تمهيد الطريق للانتخابات بشكل قانوني.

وأشار إلى عقده لقاء افتراضيا مع بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي، واطّلع على آرائهم قبل الاجتماع العام للملتقى والمقرر عقده في الأسابيع القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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