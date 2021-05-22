ألمانيا تشجع ملتقى الحوار على التمهيد للانتخابات

عبّر السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا عن إعجابه بالتزام أعضاء لجنة الحوار، وتركيزهم على القضايا الجوهرية، وعملهم بشفافية واحترام المواعيد النهائية، بحسب وصفه.

وشجع السفير الألماني في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، الأعضاء الآخرين على المساعدة بشكل مماثل في تمهيد الطريق للانتخابات بشكل قانوني.

وأشار إلى عقده لقاء افتراضيا مع بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي، واطّلع على آرائهم قبل الاجتماع العام للملتقى والمقرر عقده في الأسابيع القادمة.

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