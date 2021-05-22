جمال محمد ناعيا امنة ابريك : هذا قدر المبدع في بلادنا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

22 May, 2021

نعى الاذاعي والفنان جمال محمد الاذاعية امنة ابريك التى توفيت ليلة البارحة ببنغازي بعد معاناة قاسية من المرض

وكتب جمال على صفحته بالفيس بوك ” إنا لله وإنا إليه راجعون الموت حق ولكن الخبر محزن صادم الحادية عشرة والنصف من ليل الجمعة 21 مايو 2021م انتقلت الى رحمة الله الإذاعية الفنانة الاخت ورفيقة الدرب الاذاعى لأكثر من اربع عقود المرحومه امنه ابريك مصباح الترهونى التعازى لابنتها وابنيها مراد وأشرف وشقيقها عوض وشقيقاتها التعزيه لاسرتها الاذاعيه

وعلق جمال على معاناتها مع المرض كاتبا ” اكثر من سنتين طريحة الفراش وحاولت أسرتها مع زملائها علاجها على حساب الدولة دون جدوى…اهكذا قدر المبدع والاذاعى والفنان…شكرا لكل من اهتم وتابع مرضها وحاول تقديم ما يلزم شكرا للانسان السفير محمد حسن البرغثي سفيرنا فى الأردن…شكرا الفنان سعد الجازوي على اهتمامه ومحاولاته عبر اتصالاتنا علاجها على حساب الدولة بحكومة الوفاق….رحمك الله يا امنه وغفر لك….رحمك الله هكذا قدرنا نهب عمرنا لخدمة المجتمع….نضحى من أجله….وعندما نحتاجه….يتجاهلنا…ينسانا….يخذلنا….رحمات الله عليك اختي امنة…وانا لله وانا اليه راجعون “