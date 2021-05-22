الرعيض: زيارة رئيس الحكومة التونسية مهمة لتحقيق انطلاقة جديدة للتكامل

أوضح رئيس غرف اتحاد التجارة والصناعة والزراعة – عضو مجلس النواب محمد الرعيض، اليوم السبت، أن تونس تمثل البعد الاستراتيجي لليبيا، وزيارة رئيس الحكومة التونسية مهمة لتحقيق انطلاقة جديدة للتكامل والعمل من خلال الشركات التونسية في ليبيا.

الرعيض، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن الاجتماع ناقش تفعيل معبر رأس جدير رسميا وزيادة خطوط المرور تجنبا للازدحام، وتحسين معاملة الليبيين بالمنافذ، وفتح الخطوط التونسية خطوة مهمة لتسهيل حركة رجال الأعمال والمواطنين.

ولفت إلى أنه هناك اتفاقات عديدة تحتاج إلى حسم خلال هذه الزيارة، منها إلغاء قوائم تشابه الأسماء، والإفراج عن أموال بعض رجال الأعمال الليبيين الموقوفة، وفتح الاعتمادات لاستيراد البضائع برا.

وأوضح أن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة أكد ضرورة دفع كل مستحقات علاج الليبيين في تونس، وضرورة تشكيل لجنة لمساعدتها في أزمتها الراهنة عبر قرض أو وديعة أو غير ذلك.