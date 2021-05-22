إنقاذ 261 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

تمكن زورق دورية تابع لحرس السواحل الليبية، اليوم السبت، من إنقاذ 261 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي، وفق الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

وقال الناطق، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الزورق «الزاوية» تحرك، بناء على نداء استغاثة، وتمكن من إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، ليتم بعد ذلك إنزالهم في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

– إنقاذ 91 مهاجرا شمال الزاوية وإعادتهم إلى طرابلس

وأكد أن جهاز مكافحة الهجرة «سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».

والإثنين الماضي، أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية إنقاذ 91 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط كانوا على متن زورقين مطاطين في طريقهما إلى الشواطئ الأوروبية شمال مدينة الزاوية، وإعادتهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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