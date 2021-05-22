خلال استقبال المنفي له.. المشيشي يؤكد بأن الروابط التي تجمع ليبيا وتونس روابط تاريخية متينة

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي على أن الروابط التي تجمع الشعبين الليبي والتونسي تتجاوز الروابط السياسية والفكرية والاقتصادية .

المشيشي، وخلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي له في العاصمة طرابلس اليوم السبت إن الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين هي روابط إنسانية وحضارية قوية ومتينة .

وأوضح خلال المقابلة التي حضرها وزير الداخلية خالد مازن والوفد التونسي إنه تم خلال مباحثاته اليوم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا وتونس وان هناك إحساسا مشتركا بيننا بعمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين .

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتأكيد على أهمية تعميق التشاور السياسي والاقتصادي بين البلدين.