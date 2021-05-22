رئيس الوزراء التونسي يؤكد ان العلاقات بين تونس وليبيا تجاوزت الاطر السياسية والاقتصادية

اعرب رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم السبت، عن امتنانه للاستقبال الكبير الذي حضي به والوفد المرافق له لدى وصولهم الى ليبيا، مؤكدا ان العلاقات بين البلدين الشقيقين تجاوزت الأطر السياسية والاقتصادية ، وأن الشعبين الليبي والتونسي مرتبطان بروابط إنسانية وحضارية والتي تزداد قوة .

المشيشي، وفي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أوضح الليبيين بما تشهده بلادهم من استقرار وتمنياته لليبيا بالأمن والطمأنينة باعتبار ان امن ليبيا هو امن لتونس.

وقال: “اننا نعبر عن استعدادنا الدائم لمرافقة إخواننا الليبيين في مرحلة البناء القادم ، ونود ان نتقدم لهم بالشكر لمساندتهم الدائمة لتونس خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها ، معربا عن ترحيب بلاده برجال الاعمال والمستثمرين الليبيين، واستعدادها لوضع وتقديم كل التسهيلات في الإجراءات امامهم بما يمكنهم من العمل تحقيقا للمصلحة المشتركة للشعبين”.

كما أبدى رئيس الحكومة التونسية استعداد تونس لوضع خبراتها سواء في التكوين او الإدارة او البنية التحتية، مشيرا الى ان هذه رسالة إيجابية موجهة للأشقاء باعتبار ان مصير البلدين واحدا .

وكشف عن استعداد تونس للعمل مع ليبيا في تسهيل الإجراءات المتبعة في الحدود المشتركة ، خاصة فيما يتعلق بتنقل الافراد ودخول البضائع والسلع والتنسيق في المجال الأمني .

وأكد ان تونس ستقوم برفع القيود على تملك الليبيين للعقارات في تونس وبالاستثمار فيها بكل ثقة وهم مطمئنين على استثماراتهم .