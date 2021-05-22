الإيقاع بمجرم خطير مطلوب لدي كافة الأجهزة الأمنية في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن أعضاء جهاز إدارة البحث الجنائي من الإيقاع بأخطر المجرمين في مدينة بنغازي وهو مجرم خطير أسس وانتمى لأكثر من تنظيم عصابي مارس من خلالها مختلف أنواع الجريمة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالجهاز مساعد ضابط وليد العرفي أن المحققون اقتادوا لهذا المجرم من خلال البحث والاستدلال في قضية سرقة بالإكراه تعرض لها قبل أسبوعين أحد تجار العملة في المدينة حيث سرق منه مبلغ قدرة 57 ألف دولار بعد أن قام شخصان ينتميان لتشكيل عصابي يختص في الحرابة بتتبع الضحية بعد خروجه من سوق فينيسيا للعملة بمنطقة الحدائق إلى أن سنحت لهم الفرصة لسرقة المبلغ منه والذي كان يحوزه في سيارته الخاصة.

العرفي أوضح أنه بعد البحث والتحري تمكن أعضاء جهاز البحث الجنائي من القبض على أحد أولائك المنفذين لعملية السرقة، وإيداعه بالحجز القانوني قبل أن يتم الاستدلال معه والتحري عنه ليتضح أنه مطلوب لدي البحث الجنائي في عدة قاضيا منها انتمائه لتشكيل عصابي خطر عام 2018 كان قد وقع جميع أفراده في قبضة البحث الجنائي عدا هذا المجرم الذي اختفي عن الأنظار وأصبح مطلوبًا .

وأشار إلى أنه بالتعميم على الجاني اتضح أنه من أصحاب السوابق ومطلوب لدي معظم الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي على ذمة عشرات القضايا بجرائم مختلفة منها الحرابة وسرقة المنازل وسرقة السيارات.

ولفت العرفي إلى أنه اتضح أن الجاني المقبوض عليه لدي جهاز البحث الجنائي مطلوب لدي الشرطة القضائية كونه يواجه حكم غيابي سابق بمدة ثمانية سنوات .