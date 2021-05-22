الدبيبة يعلن توقيع اتفاقية في مجال النقل مع تونس

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، توقيع اتفاقية متعددة البنود مع الجانب التونسي، تهدف في مجملها إلى زيادة تيسير حركة التبادل التجاري وتنقل المواطنين بين البلدين.

وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء تونس هشام المشيشي، في طرابلس، إن الاتفاقية تشمل جوانب في التعاون الفني والتقني في مجالات النقل البري والبحري والجوي، وكذلك تتضمن بنود لتفعيل بعض اللجان المشتركة في قطاع النقل البري وتنقل المركبات وكذلك النقل البحري.

وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الحركة التجارية والبشرية بين البلدين، وقال: «لن نبخل على الشعبين باتخاذ إجراءات من شأنها أن تحسن من الوضع الاقتصادي وتزيد من مستوى التنمية».

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