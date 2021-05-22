ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

22 May, 2021

تحادث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ،مساء اليوم السبت ،بطرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وتناول اللقاء سبل تدعيم وتطوير التعاون بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات وخاصة الجانب الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وكان كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبية ،عقدا في وقت سابق مؤتمرا اعلاميا مشتركا اثر اللقاء الثنائي اللذي جمعهما.

واكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مستهل هذا المؤتمر عن سعادته بتواتر الزيارات الرسمية بين وفدي البلدين وفي وقت قصير وهو ما يدل على عمق العلاقة بين البلدين والتي بدأت منذ قرون وجعلت البلدين مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا.

واعتبر عبد الحميد الدبيبة ان تأثيرات جائحة كورونا اثر على الوضع العام في البلدين ولكنها جعلت البلدين اكثر حاجة لبعضيهما، مضيفا بان تونس كانت دائما داعمة لليبيا سواء من ناحية المواقف السياسية الداعمة للاستقرار او من حيث انها ملاذ آمن للشعب الليبي في اقصى الظروف التي مرت بها البلاد من حروب ونزاعات.

من جهته أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي ان ليبيا ليست بالبلد الثاني للتونسيين بل هي بلد التونسيين جازما بان ما يجمع تونس وليبيا يتجاوز الأطر الديبلوماسية والأطر السياسية والمبادلات الاقتصادية والتجارية على اهميتها، هي روابط انسانية وحضارية نراكم عليه لتدعيم النبادلات والنشاط الاقتصادي.