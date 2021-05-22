تزويد مركزي طبرق وبنغازي الطبيين بأدوية عاجلة

تسلّم مركز علاج الكبد في طبرق أكثر من 120 عبوة من جرعات دواء مرض الالتهاب الفيروسي الجيمي (هارفوني).

وجاءت هذه الجرعات، في إطار التعاون مع مركز بنغازي الطبي وتكفي لعلاج 41 مريضا، بحسب رئيس قسم الأمراض السارية في مركز بنغازي الطبي الاستشاري في الأمراض السارية، الذي أشار إلى عزم المركز على إرسال علاج لمرضى نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) لسد العجز الكبير لهذا العلاج في قسم الأمراض السارية، في مركز طرابلس الطبي، وذلك في إطار التعاون بين مركزي بنغازي وطرابلس الطبيين.

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