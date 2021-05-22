الفرجاني: التقارب مع قطر وتركيا من مبدأ المصالح المشتركة

فجر المدير السابق لـ “قناة الحدث الليبية” محمود الفرجاني والمقرب من القيادة العامة للقوات المسلحة مفاجأة من خلال مطالبته بالانفتاح على دولتي قطر وتركيا .

وقال ” الفرجاني” في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اعتقد علينا التقارب وحل المشاكل المتراكمة نتيجة التدخلات السلبية السياسية والمالية والاعلامية مع كل من تركيا و قطر وهذا ما تقوله السياسة خاصة مع اقتناع الدوحة و انقرة ان حلفائها الذين اختارتهم طيلة السنوات الماضية بعد الربيع العربي سبب لهم مشاكل عميقة داخلياً وخارجياً في ليبيا وسوريا ومصر و الخليج و السودان.

وتابع قائلًا: “مهم جداً عدم اغلاق الابواب والاستماع لمن يطرقها هذه الفترة فالدول تتعامل مع الدول الاخرى من مبدا المصالح المشتركة خاصة مع حالة التغير السياسي الكبير لكلا الدولتين بعد المصالحة الخليجية والمصرية،

وكما تقول السياسية لا عدو دائم ولا صديق دائم”.