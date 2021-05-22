تحسينات طبية واسعة في الكفرة

تسلّم مستشفى الشهيد عطية الكاسح في الكفرة جهاز الأشعة المقطعية الحديث “سلايس 128″، كما بدأ العمل فعلياً على تجهيز عيادة شهداء بوشوق المجمعة، ومن المتوقع افتتاحها منتصف يونيو المقبل.

وتم تزويد مركز الكفرة للنساء والولادة بمصنع للأوكسجين و50 أسطوانة أوكسجين، وبوشرت الإجراءات الإدارية لرفع مجمع عيادات ليبيا في الفرع البلدي الشورى إلى مستشفى قروي، وتوفير مختبر متكامل لمركز طب المناطق الحارة في الكفرة.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الشروع في الاتصالات المباشرة مع الشركة التونسية المنفذة لمشروع مستشفى الكفرة المركزي؛ لاستكمال المشروع.

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