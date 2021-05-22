المشيشي: نضع كافة خبراتنا على ذمة الجانب الليبي للاستفادة منها

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، التزام بلاده بتحرير المبادلات التجارية مع ليبيا، بالإضافة إلى تحرير تنقل المواطنين والتحويلات المالية ورؤوس الأموال بين البلدين، مضيفا أن بلاده تضع كافة خبراتها أمام الجانب الليبي.

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