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المشيشي: نضع كافة خبراتنا على ذمة الجانب الليبي للاستفادة منها

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، التزام بلاده بتحرير المبادلات التجارية مع ليبيا، بالإضافة إلى تحرير تنقل المواطنين والتحويلات المالية ورؤوس الأموال بين البلدين، مضيفا أن بلاده تضع كافة خبراتها أمام الجانب الليبي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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