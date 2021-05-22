الشروع في تأسيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني للتراث الإنساني

عقد بمدينة كاباو الاجتماع التأسيسي لاتحاد مؤسسات المجتمع المدني للتراث الإنساني بجبل نفوسة، وذلك لمناقشة الإجراءات التأسيسية للاتحاد؛ من النظام الأساسي واختيار الاسم الرسمي له.

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