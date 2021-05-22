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الشروع في تأسيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني للتراث الإنساني

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد بمدينة كاباو الاجتماع التأسيسي لاتحاد مؤسسات المجتمع المدني للتراث الإنساني بجبل نفوسة، وذلك لمناقشة الإجراءات التأسيسية للاتحاد؛ من النظام الأساسي واختيار الاسم الرسمي له.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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