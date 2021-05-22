خطوة ليبية جديدة لحل أزمة الكهرباء

استقبل ميناء طبرق باخرة تجارية على متنها معدات الوحدة الغازية الأولى لمشروع طبرق الاستعجالي لإنتاج الكهرباء، على أن تدخل على الشبكة العامة شهر 12 المقبل، بقدرة توليد 185 ميغاوات، وتبلغ القوة الإجمالية للمشروع 740 ميغاوات.

وكان المجلس البلدي طبرق والشركة العامة للكهرباء عقدا طيلة الأشهر الماضية اجتماعات موسعة مع شركة “متكا” اليونانية المنفذة للمشروع، بهدف وضع استراتيجية تضمن تنفيذ المشروع وفقا للإطار الزمني، وتذليل الصعاب.

وخصصت الحكومة في مطلع أبريل الماضي 977 مليون دينار للشركة العامة للكهرباء؛ لتتمكن من تنفيذ مشاريعها وإنجاز أعمالها في إطار جهود الشركة لتفادي طرح الأحمال، الذي بلغ ذروته خلال العام الماضي وانقطع بالأيام على السكان في بعض المدن.

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