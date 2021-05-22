كوبيش يبحث مع تشاووش أوغلو المستجدات في ليبيا

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، السبت، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، آخر المستجدات في ليبيا.

وجاءت مباحثات تشاووش أوغلو وكوبيش، في إطار لقائهما بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وعن اللقاء، قال أوغلو، في تغريدة، “بحثنا آخر المستجدات في ليبيا مع المبعوث الأممي الخاص يان كوبيش”.

وتستمر زيارة كوبيش إلى تركيا يوميْن، ومن المرتقب أن يلتقي خلالها إضافة إلى تشاووش أوغلو، عدد من المسؤولين الأمنيين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن كشف كوبيش، في إحاطة قدّمها، الجمعة، أمام مجلس الأمن؛ أن التقدّم في مسألة سحب المرتزقة وفتح الطريق الساحلي، قد توقف؛ ممّا أدّى إلى مزيد من الانقسام.

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