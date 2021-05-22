حرس السواحل: إنقاذ 261 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية فجر اليوم الجمعة من إنقاذ 261 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .

وقال جهاز حرس السواحل في إيجاز صحفي، إنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال ، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم في الإنقاذ.

وتابع، فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.