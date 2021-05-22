حرس السواحل: إنقاذ 261 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية فجر اليوم الجمعة من إنقاذ 261 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .
وقال جهاز حرس السواحل في إيجاز صحفي، إنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال ، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم في الإنقاذ.
وتابع، فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
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